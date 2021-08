Cremona: un morto e un ferito grave in frontale tra due auto a Gussola

31 agosto 2021 a

a

a

Milano 31 ago. (Adnkronos) - Incidente mortale a Gussola, in provincia di Cremona. Questa mattina presto due auto si sono scontrate frontalmente in via XX settembre, vicino alla carrozzeria Multicar. Il 118 – a quanto riferisce l'Azienda regionale di emergenza urgenza - è intervenuto alle 7.46 con elisoccorso, automedica e due ambulanze.

Inutili i soccorsi per il primo degli automobilisti coinvolti, un 62enne, di cui i sanitari hanno constatato il decesso sul posto. L'altra persona coinvolta nell'incidente è stata trasportata in codice rosso al Policlinico San Matteo di Pavia con traumi alla testa, al torace e all'addome.

Sull'episodio indagano i carabinieri, intervenuti in via XX settembre insieme ai vigili del fuoco.