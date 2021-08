Crema: rubava cavi di rame lungo le autostrade del Nord Italia, arrestato camionista

31 agosto 2021 a

Milano 31 ago. (Adnkronos) - Arrestato a Crema il camionista che rubava i cavi di rame lungo la rete autostradale. Di notte accostava il mezzo pesante, si avvicinava alle cassette di derivazione degli impianti antinebbia lungo i guard rail, le apriva e sfilava i cavi di rame che li alimentavano. In due anni, tra il 2019 e il 2020, ne avrebbe portati via 40 chilometri, che rivenduti illegalmente gli hanno fruttato oltre 67 mila euro.

Il camionista, albanese di 33 anni, in Italia senza fissa dimora, è stato fermato ieri dai carabinieri dell'Aliquota Radiomobile della compagnia di Crema, che durante un'attività di controllo della circolazione stradale si sono insospettiti dal fare sospetto di una Bmw X6 con targa albanese, guidata dal 33enne.

Dal controllo è emerso che a carico dell'uomo c'era un ordine di custodia cautelare in carcere emesso dal Tribunale di Venezia per i vari furti di rame, tutti avvenuti in Nord Italia, specialmente lungo l'autostrada del Brennero.