Covid: Tajani, 'Polizia Postale intervenga su no green pass su telegram'

31 agosto 2021 a

a

a

Roma, 31 ago. (Adnkronos) - "È incredibile! Gruppi di #NoGreenPass si stanno mobilitando su Telegram" e "il 1 settembre vogliono bloccare stazioni ferroviarie e treni per impedire che migliaia di persone rispettose delle regole vadano a lavorare. Il tutto perchè ritengono di essere in una dittatura sanitaria. Nel gruppo ci sono addirittura dei messaggi dove si invitano gli utenti a condividere i numeri di telefono e gli indirizzi delle abitazioni di medici, giornalisti e politici per minacciarli. Tutto questo è inaccettabile! Mi auguro che la Polizia Postale intervenga subito. Le minacce di questi facinorosi non ci fanno paura. Nessuno può limitare la libertà di chi si è vaccinato e vuole andare a lavoro o viaggiare". Lo scrive su Facebook Antonio Tajani, Coordinatore nazionale di Forza Italia.