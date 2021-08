Covid: Sileri, '13-14 mln italiani devono ancora vaccinarsi'

31 agosto 2021 a

Roma, 31 ago. (Adnkronos Salute) - "Sono 13-14 mln gli italiani che devono ancora vaccinarsi. Sul totale di 60 mln vanno esclusi gli under 12 e chi non è vaccinabile per motivi di salute, quest'ultimi sono un numero esiguo. C'è stato un rallentamento delle immunizzazioni in estate ma ora auspico una ripresa per raggiungere l'80% immunizzato sul totale della popolazione vaccinabile e mettere in sicurezza l'Italia". Lo ha affermato il sottosegretario alla Salute Pierpaolo Sileri ospite di 'TimeLine' su SkyTg24.