Clima: Casellati, 'serve un Patto europeo coinvolgendo cittadini e imprese'

Roma, 31 ago, (Adnkronos) - "L'economia sostenibile è insieme lotta ai cambiamenti ambientali e promozione di un nuovo modo di produrre occupazione e sviluppo. L'Europa vuole essere il primo continente ad impatto climatico zero e vuole farlo trasformando nel profondo l'economia e la società dell'Unione europea, coinvolgendo cittadini ed imprese in un vero e proprio Patto europeo per il clima". Lo scrive il presidente del Senato, Elisabetta Casellati, in un messaggio inviato in occasione della seconda Soft power conference organizzata da Francesco Rutelli a Venezia.