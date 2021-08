Cinema: l'attrice miliardaria cinese Zhao Wei nega fuga in Francia, poi cancella post (2)

31 agosto 2021 a

(Adnkronos) - Anche tutte le discussioni su Zhao sui social media sono censurate. Non è stata fornita alcuna spiegazione ufficiale per la lista nera, ma il governo cinese è nel mezzo di una repressione dell'industria dell'intrattenimento e degli eccessi della cultura dei fan delle celebrità. Zhao, che è anche conosciuta come Vicky o Vicki Zhao e ha recitato in particolare in 'My Fair Princess', 'Shaolin Soccer', 'La battaglia dei tre regni' e 'Lost in Hong Kong', è una star popolare diventata miliardaria, ed è il volto della casa di moda italiana Fendi in Cina.

Il quotidiano statale cinese 'The Global Times' ha riferito che nessuna ragione ufficiale è stata fornita per cancellare la presenza e il lavoro di Zhao da Internet, ma sono riemerse accuse storiche di scorrettezza finanziaria e una serie di altri scandali. In particolare, nel 2018, la Borsa di Shanghai ha vietato a Zhao e a suo marito Huang Youlong di agire come dirigenti di società quotate per cinque anni a causa di problemi e irregolarità relativi a un'offerta pubblica di acquisto fallita nel 2016.