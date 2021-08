Calabria: Rosato, 'impossibile per Iv chiudere alleanza con il centrosinistra'

31 agosto 2021 a

Roma, 31 ago (Adnkronos) - "Tranne i casi in cui è stato impossibile farlo, cioè chiudere un'alleanza con il centrosinistra, come è successo in Calabria, dove resteremo alla finestra ad assistere a un suicidio politico, costruito con straordinaria precisione, dove hanno scelto un candidato senza neanche interpellarci e si sono disgregati, noi privilegiamo, e privilegeremo sempre, alleanze per il buon governo, riformiste e riformatrici, come a Milano con Beppe Sala o a Roma con Carlo Calenda. Questa è la verità”. Lo ha detto il presidente di Italia viva Ettore Rosato in una intervista a Tiscali news.