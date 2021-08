31 agosto 2021 a

Roma, 31 ago. (Adnkronos) - "Le ripetute aggressioni fisiche e verbali da parte dei novax sono inaccettabili. Il dissenso è legittimo, ma non può mai degenerare in violenza. La mia solidarietà al Ministro Di Maio per questo irragionevole e insensato attacco, che va condannato". Così il Presidente del Senato, Elisabetta Casellati.