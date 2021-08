24 agosto 2021 a

Roma, 24 ago. (Adnkronos) - "Con il cuore ad Amatrice e a tutto il #CentroItalia colpito dal sisma 5 anni fa. La ricostruzione deve viaggiare di pari passo con il PNRR. Non si tratta solo di rimettere in piedi edifici, va rigenerato tessuto economico e sociale di una terra straordinaria, ma fragile #24agosto". Così il ministro per gli Affari regionali e le Autonomie, Maria Stella Gelmini su twitter.