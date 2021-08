Stop servizio ai tavoli al BamBar di Taormina: "Colpa del reddito di cittadinanza"

24 agosto 2021 a

Palermo, 24 ago. (Adnkronos) - Stop al servizio ai tavoli dopo le 15 nel più famoso bar di Taormina perché manca il personale "per colpa del reddito di cittadinanza". A denunciarlo è lo stesso proprietario dei BamBar che, in questi anni, ha ospitato vip, politici internazionali, attori e popstar. "Desideriamo informare tutti i clienti che, per questa settimana il Bambar, serve ai tavoli fino alle ore 15. Successivamente e fino alle ore 24.00 granite da asporto", annuncia il gestore. "Per carenza di personale, nonostante tutti gli annunci fatti, crediamo che il reddito di cittadinanza abbia avuto la sua importanza. Vi aspettiamo, ugualmente. Grazie a tutti".