Sommet Education si Espande in India con L'acquisizione Della Quota di Maggioranza Della Indian School of Hospitality

24 agosto 2021 a

- LOSANNA, Svizzera, 24 agosto 2021 /PRNewswire/ -- Come ulteriore passo avanti nell'espansione della sua rete leader in educazione dell'hospitality management, Sommet Education, insieme alla Indian School of Hospitality (ISH), è lieta di annunciare che ha acquisito una quota strategica in ISH, fondata dal veterano dell'ospitalità Dilip Puri e altri partner chiave.

In questo modo, Sommet Education sostiene lo sviluppo dei suoi due prestigiosi istituti in India: École Ducasse, riferimento mondiale per l'istruzione nelle arti culinarie e pasticcere, e Les Roches, una delle principali business school di hospitality management del mondo.

Il CEO di Sommet Education, Benoît-Etienne Domenget, ha commentato: "Sommet Education sta plasmando e facendo crescere la principale rete mondiale di ospitalità e educazione culinaria. Questo ci porta ad essere presenti in paesi in cui la crescita dell'ospitalità e dei settori correlati costituisce una parte importante dell'economia. Siamo felici di collaborare con ISH offrendo agli studenti indiani, all'interno del paese, standard di ospitalità, educazione culinaria e manageriale rinomati a livello mondiale".

La crescita del settore dell'ospitalità e dei servizi richiede futuri leader che saranno pronti a cogliere opportunità globali in India e all'estero. L'Indian School of Hospitality gestisce uno dei migliori campus del paese a Gurugram (Delhi NCR) ed è considerata la scuola di riferimento per l'hospitality management e le arti culinarie, sia dall'industria che dai partner di affiliazione. L'istituto offre corsi di laurea, diplomi e certificati a livello universitario e post-laurea. ISH sarà inoltre in grado di rafforzare ulteriormente il proprio portafoglio di programmi offrendo agli studenti l'opportunità di studiare semestri all'estero, iniziare i propri studi in India e terminarli in un'altra istituzione della rete e partecipare ai nuovi corsi, tra cui un MBA a Les Roches, in Svizzera.

Dilip Puri, fondatore e CEO di ISH, ha commentato: "La nostra filosofia è sempre stata quella di fornire agli studenti un'istruzione di qualità eccezionale attraverso un curriculum e approcci educativi internazionali, tecnologie e infrastrutture di livello mondiale, nonché rinomate facoltà accademiche e di ricerca. La partnership con Sommet Education ci consentirà di rafforzare la nostra offerta, espandere la nostra presenza in India e nei paesi vicini e far parte della prestigiosa rete del gruppo svizzero, composta da 18 campus in 8 paesi e 60.000 ex alunni influenti. Saremo anche in grado di supportare ulteriormente la richiesta del settore di leader nel campo dell'ospitalità, portando in India due dei migliori marchi al mondo nell'hospitality management e nell'educazione culinaria".

Insieme, Sommet Education e Indian School of Hospitality puntano a forti sviluppi per i due marchi.

Con questo accordo, École Ducasse offrirà programmi di arte culinaria e pasticceria rivolti a giovani studenti e professionisti. Questo segna il debutto di École Ducasse in India poiché i due partner intendono sviluppare una rete di scuole di cucina nella regione nel corso dei prossimi tre anni.

Inoltre, l'istituto svizzero Les Roches, fondata nel 1954, con i suoi campus in Svizzera, Spagna e Cina, arricchirà i programmi universitari e post-laurea di ISH. Oltre allo scambio e ai workshop accademici e di ricerca, grazie a curricula e sinergie speculari, gli studenti potranno studiare semestri all'estero e beneficiare di vari percorsi all'interno di programmi universitari e post-laurea in tutta la rete di istituzioni Les Roches. Agli studenti verrà offerta l'opportunità di studiare nei campus di Les Roches a Crans-Montana in Svizzera, Marbella in Spagna e Shanghai in Cina. Gli studenti post-laurea di ISH potranno anche conseguire un MBA presso il campus di Les Roches in Svizzera o un master in Spagna. L'accordo include anche piani per un'ulteriore espansione nella regione, a partire dall'aggiunta di un secondo campus in India entro i prossimi tre anni.

Il CEO di Sommet Education, Benoît-Etienne Domenget, ha concluso: "Siamo lieti di accogliere ISH nella famiglia degli istituti di educazione di hospitality di livello mondiale di Sommet. Insieme, saremo in grado di rispondere al meglio alla richiesta del settore di talenti e competenze specializzati. Gli aspiranti studenti di hospitality management e arti culinarie in India e nei paesi vicini potranno ora beneficiare della nostra esperienza e conoscenza combinate ed esplorare opportunità di carriera internazionali. Questo sviluppo avvicina due marchi educativi di livello globale, École Ducasse e Les Roches, che da oggi saranno più vicini a casa per gli studenti indiani".

