Governo: Letta, 'chiedo a Draghi di prendere esempio Ciampi, grande patto tutte parti sociali'

24 agosto 2021 a

Roma, 24 ago. (Adnkronos) - "Non c'è nessun intento punitivo nei confronti delle imprese" a proposito del lavoro. "Il governo vuole lavorare ed è il momento di parlare con tutte le parti sociali per progetti di lungo periodo come fece Ciampi nel '93. Chiedo al presidente Draghi di prendere esempio da quello che fece Ciampi in modo che tutti siano responsabili della ripartenza". Così Enrico Letta al Meeting di Rimini.