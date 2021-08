Fleet Management: le soluzioni di Drivevolve per la gestione delle flotte aziendali

24 agosto 2021 a

(Udine, 24/08/2021) - Udine, 24/08/2021 - La gestione delle flotte aziendali ha un ruolo di primaria importanza nell'ambito dei servizi resi da un'impresa. Oggigiorno tutte le aziende sono convinte del fatto che non si possa prescindere da una buona gestione di questo aspetto dell'attività, se si vuole portare avanti con un certo criterio il proprio business di riferimento. Per fortuna si hanno molti strumenti a disposizione che consentono di fare attenzione anche a questo importante argomento. Una delle soluzioni che si ha a disposizione è quella per il Fleet Management che viene offerta da Drivevolve. Di seguito è possibile vedere meglio in che cosa consistono queste importanti risorse.

Chi è Drivevolve

Drivevolve si occupa di tutto ciò che riguarda il

Ogni azione di questa azienda è volta a rispettare le esigenze dei clienti. Il team di lavoro ha una consapevolezza maturata in anni di studi e di esperienza, che è stata accresciuta anche da un senso di perfezionamento e di aggiornamento, che hanno portato alla messa a punto di un metodo molto innovativo.

Gli obiettivi aziendali sono quelli di aiutare i clienti a ridurre i costi, a diminuire i consumi e ad aumentare la consapevolezza alla guida. Quindi Drivevolve si propone di realizzare un vero e proprio cambiamento culturale in tutto ciò che riguarda la gestione delle flotte aziendali.

Che cos'è il software Fleeway

Fleeway è un software di gestione dedicato appositamente alle flotte aziendali. Si propone come un unico contenitore, all'interno del quale raccogliere tutte le informazioni che sono necessarie al titolare di un'azienda per gestire la flotta.

Grazie a questo innovativo software messo a punto da Drivevolve è possibile controllare facilmente i costi di gestione dei veicoli aziendali. Fleeway dà la possibilità di mantenere costanti i rapporti con i fornitori e, eliminando il cartaceo, permette di avere sempre sotto controllo tutte le scadenze.

Il punto di forza di questo programma informatico consiste nel fatto che è composto da moduli altamente personalizzabili, in modo da rispondere alle esigenze di ogni impresa. Con un semplice clic è possibile avere a disposizione tutti i dati che riguardano la flotta, compresi quelli che hanno a che fare con la manutenzione dei mezzi.

Fleerun, il software per la localizzazione

Non vi è soltanto Fleeway, dato che Drivevolve ha messo a punto altre soluzioni particolarmente innovative sempre dedicate alla gestione della flotta aziendale. Per esempio, fra queste altre risorse si può citare Fleerun, un software che utilizza il GPS per localizzare ogni veicolo della flotta aziendale.

In questo modo, grazie a questo programma, è possibile verificare i consumi e predisporre programmi di manutenzione per i veicoli anche nel senso della prevenzione e della sicurezza stradale.

Ci sono ottimi motivi per cui sarebbe importante usare Fleerun. Innanzitutto si ha la possibilità con questo strumento di ridurre i costi di gestione, di ottimizzare i tempi e di monitorare la flotta con una soluzione particolarmente efficace.

Tutti i programmi informatici messi a punto da Drivevolve per la gestione della flotta consentono di avere a disposizione sempre una reportistica avanzata, in modo da effettuare le necessarie analisi. I software sono gestibili con facilità e, come detto poco sopra, sono personalizzabili anche per le funzioni che più interessano alle aziende. In questo modo è possibile ottimizzare in maniera specifica tutto ciò che riguarda le risorse di un'azienda, anche per quanto riguarda la disposizione delle flotte stesse e facilitare le varie fasi di ciò che riguarda il lavoro aziendale.

Drivevolve è un'azienda certificata e specializzata nella gestione delle flotte aziendali. L'azienda si occupa anche di progettazione ed erogazione di servizi di formazione nell'ambito della sicurezza stradale.

