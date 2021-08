Fisco: Rotondi, 'flat tax al 15 per cento incompatibile con conti pubblici'

24 agosto 2021 a

Roma, 24 ago. (Adnkronos) - "Da ministro del Programma dell'ultimo governo di centrodestra, ho il dovere di obiettare al senatore Salvini che la flat tax al 15 per cento è totalmente incompatibile coi nostri conti. E' solo uno spot, per giunta non credibile. Il centrodestra farebbe bene a darsi un programma credibile e realizzabile,considerando gli italiani brava gente ma capace di fare due conti". Così Gianfranco Rotondi presidente di ‘Verde è popolare'.