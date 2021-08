Scuola: Rusconi (presidi Lazio), 'vulnus per no vax? Sindacati sollevino incostituzionalità'**

24 agosto 2021 a

Roma, 24 ago. (Adnkronos) - "Se i sindacati favorevoli al tampone gratuito per tutti ritengono ci sia un vulnus verso i no vax rispetto alla nota di precisazione del Ministero del 18 agosto, avviino il contenzioso giudiziario sollevando la questione dell'incostituzionalità. Ma il problema non può ricadere sulle scuole: una cosa è pagare il tampone ai fragili, altra ai no vax". Lo dice all'Adnkronos Mario Rusconi, presidente Anp Roma e Lazio che aggiunge: "Il Protocollo di sicurezza (dello scorso 14 agosto - ndr) è molto ambiguo e generico. Ecco perché noi non avevamo firmato. Il Ministro con la nota è intervenuto nella logica del Governo, suggerita da Palazzo Chigi e Figliuolo".

"Il tampone gratuito - spiega il sindacalista - non può ricadere sulle scuole. Non per questione di risorse che potrebbero anche esserci, ma perché è un non-senso: implicherebbe la sottrazione di fondi per una non volontarietà di qualcuni a farsi il vaccino, mentre si va verso l'obbigatorietà". "Il ricorso a Facebook e altri social da parte di membri dell'Esecutivo - constata inoltre Rusconi - è disdicevole ed un pessimo esempio per gli studenti. Facebook non è una circolare ministeriale. Se un esponente del Governo o un parlamentare vuole far valere le sue ragioni in dissenso deve farlo nelle sedi opportune. O non lamentiamoci se i ragazzi usano i social nel peggiore dei modi. Chi ha incarichi istituzionali deve rispettare le regole".