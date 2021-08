Afghanistan: Rosato, 'crisi va affrontata a G20, bene ci sia guida Draghi'**

24 agosto 2021 a

Roma, 24 ago. (Adnkronos) - "Ora non può esserci il dibattito su prendere o non prendere i profughi. Questo è il momento di organizzare una gestione europee dell'evacuazione e dell'accoglienza". Così il presidente di Iv, Ettore Rosato, al Meeting.

"Questa è una crisi che avrà ripercussioni in un'area più grande dell'Afghanistan ma riguarda Iran, Pakistan, Cina, Israele. Tutto questo non può essere affrontato che dal G20 a guida Draghi, lì va aperta questa sfida. Ed è un momento fortunato per l'Italia e per il G20 che ci sia Mario Draghi".