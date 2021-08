23 agosto 2021 a

Roma, 23 ago. (Adnkronos) - "In queste 24 ore, tre femminicidi. L'ultimo ad Aci Trezza: Vanessa aveva 26 anni. È una carneficina! Le leggi ci sono, ma non bastano. Va sradicata la mentalità del possesso, perché si diffonda una cultura del rispetto delle donne. In Italia e ad ogni latitudine". Così Laura Boldrini del Pd su twitter.