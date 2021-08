Rave Viterbo: Meloni, 'valutiamo mozione sfiducia a Lamorgese'

23 agosto 2021 a

a

a

Roma, 23 ago. (Adnkronos) - "La vicenda di Viterbo grida vendetta davanti a Dio, e per questo stiamo valutando di presentare una mozione di sfiducia contro il ministro Lamorgese". Lo annuncia Giorgia Meloni, presidente di Fratelli d'Italia, in un'intervista a 'La Verità'.

"Come può un Governo che impedisce alla gente di andare al bar, che chiude le attività economiche, che non consente ai ragazzi di andare a scuola, consentire a migliaia di scappati di casa -si chiede la leader di Fdi- di bivaccare ammassati tra la droga per giorni? In qualunque nazione normale il capo del Viminale si sarebbe già dimesso..."

"Quei signori se ne sono andati spontaneamente, una volta terminati i balli. Lo Stato italiano non ha neanche provato a sgombrare, si è arreso prima. Chiediamoci perchè gli organizzatori francesi dell'evento hanno scelto l'Italia e non la Francia. All'estero avrebbero sgomberato usato usando gli idranti , nella nostra repubblica delle banane tutto è concesso. Ed è solo l'ultima testimonianza di come in Italia le regole valgano solo per la brava gente, e non per i delinquenti. Con quale credibilità -conclude Meloni- uno Stato che ha paura di un rave party, poi usa il pugno duro contri ristoratori, commercianti e imprenditori?"