Pallavolo: Europei, Slovacchia ko per 3-1 e terza vittoria per le azzurre

Zara, 23 ago. - (Adnkronos) - Terza vittoria consecutiva per l'Italia al Campionato Europeo Femminile di pallavolo. Alla Krešimir Ćosić Sports Hall di Zara le azzurre hanno battuto la Slovacchia 3-1 (25-19, 25-18, 25-27, 25-17). Presente alla partita anche il vice presidente Fipav Adriano Bilato, che questa mattina ha raggiunto la Nazionale Femminile a Zara.

Domani le azzurre osserveranno una giornata di riposo e torneranno in campo mercoledì 25 agosto alle ore 21 (diretta su RaiDue e Dazn) per la sfida con le padrone di casa della Croazia. Quello con la formazione allenata da Daniele Santarelli sarà per l'Italia il penultimo match della Pool C.