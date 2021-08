Milano: scassinano bar e rubano 1.300 euro da slot, 2 arresti a Boffalora

23 agosto 2021 a

Milano 23 ago. (Adnkronos) - Colpo a un bar-sala da gioco questa notte a Boffalora sopra Ticino, in provincia di Milano. Due italiani di 30 e 31 anni - il primo incensurato, il secondo con precedenti specifici - hanno forzato, danneggiandola, l'entrata posteriore di un pub di via Roma e rubato 1.289 euro dalle slot machine.

Durante il colpo, però, hanno fatto rumore, destando i sospetti dei residenti, che hanno avvertito i carabinieri. Quando i militari del Comando di Corbetta e Bareggio sono arrivati nel locale, intorno alle 5.40, hanno trovato i ladri intenti a portar via una macchina cambiamonete. Con loro avevano anche arnesi da scasso.

I due sono stati arrestati in flagranza per furto aggravato in concorso e sottoposti agli arresti domiciliari nelle loro abitazioni nel Milanese, dove sono a disposizione dell'autorità giudiziaria.