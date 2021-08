Milano: assessore regionale De Corato, 'città assediata da campi nomadi, Sala li sgomberi'

23 agosto 2021 a

Milano, 23 ago. (Adnkronos) - “Ormai Milano è accerchiata da questi campi nomadi, enclave della delinquenza, che vanno chiusi e smantellati. Quello di via Negrotto è uno dei più vecchi ed è stato affiancato negli anni dal fortino della criminalità di via Emilio Bianchi frequentato dalle stesse persone che frequentavano anche il campo". Lo afferma l'assessore alla Sicurezza della Regione Lombardia, Riccardo De Corato. "È chiaro che non vi sia la volontà né da parte delle istituzioni, né da parte del Comune di smantellare quest'area, roccaforte della delinquenza nomade. Per il centrosinistra è evidentemente considerato come qualcosa di negativo il ripristino della legalità”, conclude De Corato.