Meteo: Lombardia, tempo instabile, possibili piogge in montagna

23 agosto 2021

Milano, 23 ago. (Adnkronos) - Oggi e fino a mercoledì permangono sulla Lombardia condizioni debolmente instabili associate a incursioni di aria più fresca in quota, con precipitazioni che fino a mercoledì interesseranno con maggior probabilità i settori alpini e prealpini, sebbene non saranno escluse in forma irregolare anche in pianura. Giovedì tempo stabile e massime in rialzo, in progressivo peggioramento da venerdì con associato calo delle temperature. Lo rende noto l'Arpa nel suo bollettino meteo regionale.

Domani cielo poco nuvoloso sui rilievi la prima parte della giornata, quindi nubi in aumento fino a ovunque nuvoloso. Precipitazioni: deboli nel pomeriggio sui rilievi alpini e prealpini, poco probabili o al più deboli isolate in pianura. Temperature minime in lieve calo, massime stazionarie o in lieve rialzo. In pianura minime tra 16 e 18 gradi, massime tra 27 e 30 gradi. Venti: in pianura da deboli a localmente moderati orientali, in montagna deboli variabili.