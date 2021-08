Lavoro: Paglia (Si), 'Confindustria difende chi fa shopping e poi chiude aziende'

23 agosto 2021 a

Roma, 23 ago. (Adnkronos) - "La libertà di chiudere bottega e andarsene non interessa agli investitori esteri seri. È invece fondamentale per chi in Italia viene a fare shopping, fregarsi i clienti e chiudere le aziende.” Lo afferma il responsabile Economia di Sinistra italiana Giovanni Paglia. “Semplicemente Bonomi, la destra e Italia viva -aggiunge- stanno difendendo questa gente qui, a cui in effetti da molti anni stanno svendendo il nostro Paese. Tanto per capirci".