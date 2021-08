Covid: Roggiani (Pd Milano), 'Bernardo dispensi consigli a Regione Lombardia'

23 agosto 2021 a

Milano 23 ago. (Adnkronos) - "La destra, con in testa il candidato Bernardo, vive su un altro pianeta. Oggi dispensano consigli sulla sanificazione dei mezzi pubblici, ignorando che questa avviene già quotidianamente in metro, come sui mezzi in superficie". Così in una nota la segretaria metropolitana del Pd Milano, Silvia Roggiani.

"Che metropolitane, autobus e tram a Milano siano puliti, più che in altre città italiane, lo hanno certificato anche i Nas che, ad aprile, non hanno ritrovato tracce di virus sulle superfici dei mezzi di trasporto", ricorda la segretaria dem.

Roggiani suggerisce "a Bernardo, che anche stavolta non ha risparmiato una brutta figura con la sua impreparazione, di dare qualche consiglio utile ai suoi amici in Regione Lombardia. Dopo un anno e mezzo di errori, ritardi e scelte scellerate nella gestione della pandemia, sono ancora in ritardo - a una manciata di giorni dalla riapertura delle scuole - nella programmazione di azioni per il rientro in sicurezza".