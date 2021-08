Covid: farmacia Milano, ‘tantissime richieste per vaccinazione, da over60 e giovani'

23 agosto 2021 a

Milano 23 ago. (Adnkronos) - Traccia un bilancio “assolutamente positivo” del progetto sperimentale di Regione Lombardia per le vaccinazioni in farmacia la dottoressa Barbara Ambreck, dell'omonima farmacia di via Stradivari a Milano, in zona piazzale Loreto.

Contatta dall'Adnkronos a tre settimane dall'avvio della sperimentazione, Ambreck racconta di “tantissime richieste ricevute, sia dagli over60 che da tanta gente giovane, a cui noi però non possiamo somministrare il vaccino”.

Il siero assegnato farmacie lombarde aderenti al progetto pilota è il monodose di Jansenn (Johnson & Johnson). "A oggi sono state effettuate 1.000 somministrazioni consentendo a molte persone di vaccinarsi 'sotto casa' e in luoghi che trasmettono a tante persone fiducia”, ha comunicato oggi l'assessore al Welfare e vicepresidente della Lombardia, Letizia Moratti, annunciando che “dopo l'avvio del progetto pilota partito in 21 farmacie hanno già dato una disponibilità formale altre 638”.

All'Ambreck di Milano in queste settimane sono state somministrate “70/80 dosi”, ma il dato che colpisce è quello delle "tantissime richieste arrivate”, tanto che “adesso - racconta la dottoressa – ho un elenco di lista d'attesa di 60 persone”.

Parallelamente inizia ad aumentare l'attività di screening con tampone rapido, soprattutto di giovani che devono riprendere l'attività sportiva. “Purtroppo troviamo positivi anche molti vaccinati”, riferisce la dottoressa Ambreck, raccomandando prudenza: “Bisogna continuare a comportarsi come prima: mascherina, igienizzazione delle mani, distanziamento e quant'altro, perché ci sono ancora troppe incognite”.