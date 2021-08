Calcio: Diaz stende la Samp, il Milan parte con il piede giusto

23 agosto 2021 a

a

a

Genova, 23 ago. - (Adnkronos) - Esordio in campionato vincente per il Milan che si impone 1-0 al 'Ferraris' contro la Sampdoria grazie a un gol di Brahim Diaz che regala tre punti ai rossoneri. Buona prova dei ragazzi di Pioli soprattutto nel primo tempo dove oltre al vantaggio costruiscono altre occasioni e comandano il gioco. Nella ripresa crescono i blucerchiati ma il Milan si difende con efficacia e riesce a conquistare tre punti pesanti.

Gli ospiti partono di slancio e sono subito pericolosi al 5': lancio di Maignan direttamente per Leao, che entra in area e scarica il sinistro, bravo Audero a salvare in corner. Al 9' arriva il gol partita: il Milan sfonda sulla destra con Calabria che guadagna il fondo e mette una palla perfetta per Diaz che incrocia con il destro e batte Audero, non impeccabile nell'occasione.