AllForFood, qualità nell'attrezzatura da ristorazione al miglior prezzo

(Milano, 23 agosto 2021) - Milano, 23 agosto 2021 - Oltre 40.000 prodotti per la ristorazione di alta qualità, a prezzi competitivi e con spedizione sempre assicurata. In una parola, AllForFood. Attivo da oltre 10 anni, lo store è il punto di riferimento per l'acquisto online di attrezzature da ristorazione e macchine alimentari, offre un catalogo costantemente aggiornato e composto dai principali brand del settore. Ma anche assistenza clienti multicanale pre e post-vendita, eccezionali promozioni a tempo e preventivi online gratuiti.

L'e-commerce è concepito per interpretare le richieste degli operatori della ristorazione, mettendo a disposizione la preparazione di chi è attivo sul mercato da oltre 10 anni. Una proposta strutturata per fornire un'immediata risposta a quanti dispongono di gelaterie, macellerie, pasticcerie, ristoranti, bar, pizzerie, hotel, panetterie.

I marchi sono stati scelti nell'ambito delle eccellenze di settore. Tra questi troviamo infatti Fimar, Forcar, Enofrigo, Tecfrigo, Ifi, Tecnodom, Simag. Gli articoli fanno riferimento all'alta qualità della produzione italiana per il 98% e gli altri prodotti riflettono i medesimi standard di efficienza. Mentre i prezzi competitivi sono il risultato delle partnership commerciali avviate nel corso di anni d'attività.

Navigando tra le diverse categorie in cui si articola il semplice menu laterale incontriamo

Per l'elaborazione dei preventivi gratuiti, Allforfood mette a disposizione una pratica procedura che si conclude in pochi click. È sufficiente individuare gli articoli di proprio interesse, aggiungerli al carrello e premere sul tasto “Preventivo”. Nulla di più semplice.

A distinguere l'esperienza di www.allforfood.com è anche il valore di un'assistenza fornita da chi può vantare oltre un decennio di attività in questo settore, sempre al fianco del cliente, perché la sua soddisfazione è la priorità nell'impegno quotidiano dell'intero team aziendale.

Consapevole dell'importanza della fase di trasporto, l'e-commerce fornisce unicamente spedizioni assicurate. Gli articoli partono dal produttore e giungono direttamente nella destinazione del cliente. Alla base del servizio ci sono corrieri selezionati (tra cui TNT, Fercam e Zust Ambrosetti). Numerosi prodotti sono in pronta consegna e questo significa immediata disponibilità e tempi più contenuti.

