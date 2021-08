23 agosto 2021 a

Roma, 23 ago. - (Adnkronos) - Alcuni atleti afghani, tra cui Zakia Khoudadadi e Hossain Rasouli, che avrebbero dovuto partecipare alle Paralimpiadi di Tokyo al via domani, sono in viaggio verso l'Australia dopo essere stati prelevati dall'aeroporto di Kabul. Lo annuncia la Abc precisando che le atlete sono state portate a Dubai, da dove verranno poi imbarcate per l'Australia con visti umanitari.