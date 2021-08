Afghanistan: Salvini, 'no riconoscimento a chi tratta donne peggio di bestie'

23 agosto 2021 a

Roma, 23 ago. (Adnkronos) - "Dopo la fuga degli Stati Uniti non concordata e non condivisa che ha lasciato spazio ai talebani, bisogna aiutare i paesi vicini ad ospitare" i profughi, "nessuno spazio per gli estremisti islamici, nessun riconoscimento". Così Matteo Salvini a Rimini.

"Oggi ho incontrato l'ambasciatore afgano e pachistano: la soluzione è quella del sostegno alle forze democratiche in Afghanistan. Nessun riconoscimento a chi tratta le donne peggio delle bestie".