Pd: il 26 agosto al via festa nazionale a Bologna, 110 dibattiti e 500 ospiti** (3)

23 agosto 2021 a

(Adnkronos) - "Attenzione puntata poi sui territori e sulla prossimità, con la presenza dei cinque presidenti di Regione a guida PD (Stefano Bonaccini, Vincenzo De Luca, Michele Emiliano, Eugenio Giani e Nicola Zingaretti); di una larga rappresentanza di sindaci del centrosinistra, tra cui Antonio Decaro, Presidente ANCI, e Matteo Ricci coordinatore dei sindaci del PD, e poi Valentina Cuppi, Presidente del Partito Democratico, Brenda Barnini, Isabella Conti, Andrea Gnassi, Dario Nardella e le prime cittadine di Barcellona, Ada Colau, e di Parigi, Anne Hidalgo. Presente poi la candidata alla presidenza della Regione Calabria, Amalia Cecilia Bruni, e, collegati in video, tutti i candidati alle amministrative del centrosinistra nelle città metropolitane: Roberto Gualtieri, Matteo Lepore, Stefano Lorusso, Gaetano Manfredi e Giuseppe Sala", si spiega nella nota del Pd.

"Quanto al PD e alla sinistra, oltre a 5 ex segretari (Walter Veltroni, Dario Franceschini, Pierluigi Bersani, Maurizio Martina e Nicola Zingaretti) saranno presenti il fondatore dem, ed ex Presidente del Consiglio e della Commissione europea, Romano Prodi, che interverrà sugli effetti della pandemia sull'economia globale e la politica; l'ex ministro ed ex Presidente del Partito, Rosy Bindi, oggi Presidente onorario dell'Associazione Articolo 32 Salute diritto fondamentale, che interverrà sulla sanità e il PNRR e Gianni Cuperlo, Presidente della costituenda Fondazione del PD. Del Partito e della sua identità progressista e democratica si rifletterà invece nelle due sessioni che avranno come protagonisti i vicesegretari Peppe Provenzano e Irene Tinagli".

"Grande protagonismo, inoltre, per società civile e terzo settore, civismo, associazionismo e reti di cittadinanza: da don Luigi Ciotti, fondatore di Libera e Gruppo Abele, a Emiliano Manfredonia, Presidente nazionale ACLI; da Riccardo De Facci, Presidente CNCA a don Dante Carraro di Medici con l'Africa CUAMM; da Monsignor Giancarlo Perego, Presidente Fondazione Migrantes, a Claudia Fiaschi, Portavoce Forum nazionale Terzo settore, e poi Stefano Ciafani, Presidente di Legambiente, Tiziano Pesce, Presidente UISP, Vittorio Bosio, Presidente CSI, e ancora rappresentanti di Legacoop sociali, Fondazione Pangea Onlus, Avvocato di strada Onlus, Alleanza contro la povertà". "Nutrita la pattuglia di economisti ed esperti: fra gli altri Carlo Cottarelli, Tito Boeri, Emanuele Felice e Linda Laura Sabbadini, direttrice ISTAT, la politologa Sofia Ventura e l'ex segretario della Fim-Cisl, Marco Bentivogli. Tra gli scrittori, Gianrico Carofiglio, Maurizio De Giovanni e Adriano Sofri".