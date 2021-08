Milano: sindaco Carpiano, 'organizzeremo momento di riflessione su femminicidio'**

23 agosto 2021 a

Milano 23 ago. (Adnkronos) - “La comunità è tutta ancora sotto choc rispetto a questa tragedia, che ha l'aspetto assoluto di un femminicidio. La comunità è frastornata, compresi i ragazzi e gli adolescenti, che conoscevano Stefania”. Lo racconta all'Adnkronos Paolo Branca, il sindaco di Carpiano, il comune del Milanese dove ieri pomeriggio un 70enne ha ucciso la moglie e la figlia di 15 anni prima di togliersi la vita.

E mentre proseguono le indagini della magistratura, su cui il sindaco vuole mantenere “una stretta riservatezza”, il Comune sta già pensando a come potrà elaborare il lutto la comunità di Carpiano, sconvolta dal duplice omicidio-suicidio.

“La nostra intenzione – anticipa Branca - è fare un momento che riguardi la comunità che sia proprio di riflessione e anche di conforto per chi è veramente addolorato e per certi aspetti non comprende”. In particolare – prosegue il primo cittadino - “gli adolescenti sono la parte della comunità che fa più fatica a comprendere per quale ragione sia scomparsa in modo così tragico una loro coetanea”.

All'indomani dalla tragedia è troppo presto per definire i contorni dell'iniziativa. “Decideremo nei prossimi giorni, perché la comunità è frastornata e compito anche nostro è quello di poter fare in modo che ci sia una seria riflessione sul femminicidio”, conclude il sindaco di Carpiano.