Roma e Napoli, buona la prima: Mourinho e Spalletti ok

22 agosto 2021 a

a

a

(Adnkronos) - Roma e Napoli iniziano col piede giusto il campionato di Serie A 2021-2022.

ROMA - La Roma di Mourinho batte la Fiorentina per 3-1 allo stadio Olimpico. I giallorossi, subito in superiorità numerica per l'espulsione di Dragowski, sblocca il risultato al 26' con Mkhitaryan, che sfrutta l'assist di Abraham e firma l'1-0. Il match cambia al 52' con l'espulsione di Zaniolo, si torna in parità numerica. La Fiorentina pareggia al 61' con Milenkovic che, in proiezione offensiva, addomestica il pallone nell'area giallorossa e buca Rui Patricio: 1-1. La Roma rimette la testa avanti al 66' con Veretout: il centrocampista, ex di turno, sfrutta il secondo assist di giornata di Abraham e sigla il 2-1. Il centrocampista francese completa il tris capitolino con la doppietta personale all'80': stavolta il suggeritore è Shomurodov, Veretout ringrazia e realizza il 3-1 finale.

NAPOLI - Il Napoli di Spalletti piega il Venezia neopromosso 2-0 in una gara complicata dall'esplusione di Osimhen, cacciato al 23' per un pugno rifilato a Heymans. I partenopei sbloccano il risultato nella ripresa. Insigne sbaglia un rigore ma ha una seconda chance dal dischetto e la sfrutta al 61': 1-0. Il gol della sicurezza arriva al 72' con la giocata di Elmas, che controlla e insacca sul primo palo.