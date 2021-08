Roma: Baldassarre (Lega), 'inammissibile dichiarazione Calenda su famiglie arcobaleno'

22 agosto 2021 a

Milano 22 ago. (Adnkronos) - "È inammissibile la dichiarazione di Carlo Calenda in merito alle famiglie arcobaleno". Così in una nota Simona Baldassarre, medico, eurodeputato della Lega e responsabile del Dipartimento Famiglia della Lega.

"Forse il candidato sindaco di Roma - prosegue Baldassarre - dimentica che è diritto di ogni bambino avere una mamma e un papà? Aprire alla trascrizione dei certificati dei bambini nati all'estero dalle famiglie arcobaleno, di fatto, sdogana l'utero in affitto che, ricordo a Calenda, è una pratica severamente vietata dalla legge 40 del 2004".

"Per una manciata di voti, ci si riduce addirittura a spot fuorilegge. I bambini non si comprano e le donne non si affittano. Ciò che vogliono i cittadini romani sono risposte ai problemi reali", conclude l'esponente della Lega.