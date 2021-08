Milano: De Corato su rissa Bisceglie, 'residenti da anni denunciano assembramenti'

22 agosto 2021 a

Milano 22 ago. (Adnkronos) - "Il ferimento a bottigliate di tre peruviani avvenuto questa notte forse potrebbe essere l'epilogo di una rissa verificatasi in uno degli spazi occupati dalla comunità sud americana". Lo ipotizza in una nota l'assessore regionale lombardo alla Sicurezza e membro della Direzione nazionale di Fratelli d'Italia, Riccardo De Corato.

"Quello che rammarica nella vicenda - prosegue De Corato - è che da anni i residenti denunciano quanto accade nelle aree dei giardini della zona, da via Strozzi a Bisceglie, ma nessuno dell'amministrazione ha preso in considerazione il problema".

Per l'esponente di Fratelli d'Italia "è del tutto evidente che in questi 5 anni il sindaco si sia limitato ad osservare il problema, forse il suo spirito dell'accoglienza senza regole ne ė il risultato. Ancora una volta sull'argomento controllo del territorio le azioni di Sala e della Polizia Locale non sono pervenute".