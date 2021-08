Pavia: ha il reddito di cittadinanza ma lavora in nero, multato titolare bar

21 agosto 2021 a

Milano, 20 ago. (Adnkronos) - I carabinieri di Voghera, insieme a personale del nucleo Ispettorato del lavoro di Pavia, hanno eseguito una serie di controlli in alcuni locali a Salice Terme. Un bar è stata sanzionato per l'impiego di una lavoratrice 'in nero', peraltro detentrice di reddito di cittadinanza.

Due bar avevano istallato all'interno dei locali delle telecamere, in violazione delle norme che tutelano i lavoratori. Sono state riscontrate anche violazioni per la mancata nomina del responsabile della sicurezza e del medico responsabile, nonché mancanze circa gli obblighi per la formazione dei lavoratori.

Accertata in un hotel la mancanza formazione suoi luoghi di lavoro ai dipendenti, ad alcuni dei quali non erano state fatte effettuare le previste visite mediche. In totale i carabinieri hanno emesso sanzioni amministrative e ammende per il valore complessivo di circa 46.000 euro.