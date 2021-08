21 agosto 2021 a

Roma, 21 ago. (Adnkronos) - "E' una vergogna! Danneggiato nella notte a Torino il monumento dedicato alla memoria dei caduti di Nassiriya. È un'offesa ai nostri soldati che sono caduti per difendere la democrazia e la libertà. Si deve fare tutto il possibile per ripristinarlo e per individuare i responsabili". Lo scrive su Twitter Antonio Tajani, Coordinatore nazionale di Forza Italia.