Milano: M5S Lombardia, 'candidatura Pavone è primo tassello del rinnovamento'

Milano, 20 ago. (Adnkronos) - Il Gruppo consiliare del Movimento 5 Stelle Lombardia augura "buon lavoro" a Layla Pavone. "Sono stati giorni di intensi scambi e confronti sul futuro della nostra città e sulle amministrative. Con gli attivisti di Milano daremo piena collaborazione alla candidata sindaco Layla Pavone per questo mese di campagna elettorale. Accogliamo la sua candidatura come un primo tassello di rinnovamento del nostro Movimento ora più aperto alla società civile ma al contempo al mantenimento della tradizione che da sempre contraddistingue la nostra anima movimentista", spiega Massimo De Rosa, capogruppo lombardo M5S.

"Abbiamo lavorato fin dall'inizio al fianco di Giuseppe Conte per una candidatura che non snaturasse tutto questo. Ora, dunque, il gruppo consiliare regionale pentastellato si pone saldamente al fianco della Pavone per la condivisione di un programma elaborato sui territori, nato dal movimento milanese. Ora tutti al lavoro per il bene della città. Un grazie va agli attivisti milanesi, a Elena Sironi, a Layla Pavone e al nostro Giuseppe Conte".