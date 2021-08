Milano: incendio nella notte in un appartamento, morto un anziano

21 agosto 2021 a

a

a

Milano, 21 ago. (Adnkronos) - Un uomo di 78 anni è morto dopo aver inalato molto fumo sprigionato da un incendio scoppiato nel suo appartamento in via Perugino, zona Monforte, a Milano. Lo rende noto la polizia, intervenuta sul posto intorno alle 3 insieme ai vigili del fuoco. L'uomo, che viveva al secondo piano, è stato portato in ospedale dal personale del 118 dove è morto poco dopo il suo arrivo. Le fiamme potrebbero essere state causate da un cortocircuito.