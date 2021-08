21 agosto 2021 a

a

a

Roma, 21 ago. (Adnkronos) - "Per Confindustria bloccare le delocalizzazioni è punitivo per le imprese. Come se chiudere un'azienda via whatsapp non fosse una punizione. Insomma, la colpa dei licenziamenti è dei licenziati e non di chi licenzia. Anche stavolta Bonomi dimostra di non essere classe dirigente". Così Arturo Scotto, coordinatore di Articolo Uno, su twitter.