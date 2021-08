Covid: Salvini, 'Salmo? Non mi schiero ... situazione in Sardegna sotto controllo'

21 agosto 2021 a

Roma, 21 ago. (Adnkronos) - "Salmo? Mi sto godendo 48 ore di Sardegna... non mi schiero però ha diritto al lavoro chi fa musica, spettacolo e c'è anche il diritto al divertimento per i giovani. La situazione Covid in Sardegna è sotto controllo. Le zone rosse sono lontane e la stagione va avanti tranquillamente. Contiamo di vincere le elezioni a Olbia e festeggeremo con un concerto autorizzato". Così Matteo Salvini a Olbia.