21 agosto 2021 a

a

a

Roma, 21 ago. (Adnkronos) - "Per i campioni della 4x100 a #Tokyo2020 Lamont Marcell Jacobs, Filippo Tortu, Lorenzo Patta e Eseosa Fostine Desalu, il #vaccino è importante per noi e per tutti per ritornare alla normalità. “Con il vaccino vinciamo insieme”. Si legge nell'account twitter di palazzo Chigi.