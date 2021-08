Calcio: torna Coppa Italia di Serie C, Ghirelli 'vaccinare tutti è la strada per riaprire stadi'

21 agosto 2021 a

Monopoli, 21 ago. - (Adnkronos) - La Coppa Italia di Serie C riprende il suo cammino con Monopoli-Potenza dopo l'anno orribile causato dal maledetto virus. Il Presidente della Lega Pro, Francesco Ghirelli, invitato dai dirigenti del Monopoli ad assistere alla partita, ha sottolineato: “Nel passato campionato non siamo stati in grado di disputare le partite di Coppa Italia e fu una grande perdita. Oggi torniamo alla normalità, dobbiamo essere prudenti, accorti e non abbassare la guardia. Dobbiamo vaccinare tutti, questa è la strada per riaprire gli stadi. Oggi, riaprire al 50% è un fatto positivo e va vissuto così. Dallo stadio si provano sensazioni strane, contraddittorie ma bellissime. Il pubblico, la partita, al silenzio e al vuoto si sostituisce il vociare, lo sventolio delle bandiere, i canti”.