Napoli, 21 ago. - (Adnkronos) - L'obiettivo del Napoli per questa stagione? “Non mi convinceranno mai a non pretendere cose importanti. Poi si vede strada facendo quale sarà la nostra ambizione, però si va sempre a confrontarci per ottenere il massimo con chiunque”. Così il tecnico del Napoli Luciano Spalletti in conferenza stampa alla vigilia dell'esordio in campionato contro il Venezia.