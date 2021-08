Bergamo: ruba le valigie da un'auto di turisti, arrestato

21 agosto 2021 a

Milano, 20 ago. (Adnkronos) - Un 62enne della provincia di Brescia è stato arrestato dai carabinieri di Bergamo Alta per furto aggravato. Ieri pomeriggio, i militari hanno notato l'uomo il quale, con fare sospetto, si aggirava tra le auto parcheggiate lungo via delle mura e che, dopo averne vista una piena di trolley al suo interno, l'ha forzata.

L'uomo è stato bloccato mentre era intento a caricare le valigie rubate nel bagagliaio della sua macchina e la refurtiva è stata subito restituita ai proprietari, questi ultimi turisti di passaggio che si erano fermati in città alta per una passeggiata. Il 62enne è stato arrestato in attesa del giudizio direttissimo che si terrà dinanzi al giudice del tribunale di Bergamo.