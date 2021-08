Alitalia: lunedì attesa convocazione sindacati per incontro con vertici Ita

21 agosto 2021 a

Roma, 21 ago. (Adnkronos) - E' attesa per lunedì la convocazione dei sindacati da parte dei vertici di Ita. L'incontro, secondo quanto si apprende da fonti sindacali, potrebbe svolgersi entro la fine della prossima settimana, presumibilmente mercoledì o giovedì. Si tratterebbe del primo incontro tra sindacati e vertici di Ita dopo che la nuova compagnia che subentrerà ad Alitalia lo scorso 18 agosto ha ricevuto il Certificato di operatore (Coa) e la licenza di esercizio di trasporto aereo da parte dell'Enac.

Intanto è fissato per il primo settembre l'incontro al ministero del Lavoro per affrontare il tema della cassa integrazione per circa 8 mila lavoratori di Alitalia. Il 23 settembre, infatti, scade la cassa integrazione.