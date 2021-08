Varese: incendia la casa della madre, arrestato anche per maltrattamenti

20 agosto 2021 a

Milano, 20 ago. (Adnkronos) - Un 23enne è stato arrestato per l'incendio dell'abitazione della madre, maltrattamenti in famiglia e lesioni aggravate. Le indagini dei carabinieri di Ponte Tresa (Varese) hanno permesso di accertare come l'incendio di un appartamento a Cadegliano Viconago - avvenuto lo scorso 16 agosto - fosse di origine dolosa e di identificare nel giovane l'autore.

Le successive indagini hanno portato ad accertare che l'arrestato aveva messo in atto "ripetuti maltrattamenti" nei confronti della madre, procurandole, tra il novembre scorso e agosto 2021, alcune lesioni e il progressivo deteriorarsi del rapporto familiare tanto da danneggiare con le fiamme la casa della donna, ora accolta in un'abitazione comunale protetta.

Le manette sono scattate questa mattina sulla base di un'ordinanza di custodia cautelare emessa dal gip di Varese che ha riconosciuto i "gravi indizi di colpevolezza" nei confronti del 23enne ora detenuto nella casa circondariale cittadina 'Miogni'.