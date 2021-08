Serie A, in quota via al duello: partenza in quarta per Roma e Lazio, l'Atalanta punta lo scudetto

20 agosto 2021 a

(Roma, 20 agosto 2021 ) - Vittoria alla portata per Josè Mourinho e Maurizio Sarri nel debutto contro Fiorentina ed Empoli. I bergamaschi volano nelle scommesse sul titolo (6,50) e aprono la caccia a Juventus (1,80) e Inter (3,85)

Roma, 20 agosto 2021 – Due novità affascinanti in panchina, che promettono spettacolo in campo e scintille in quota. Roma e Lazio ripartono da Josè Mourinho e Maurizio Sarri, due allenatori che hanno già vinto la Serie A e che aprono un nuovo ciclo con la nuova stagione al via domani. Una partenza propiziata in entrambi i casi dalle previsioni dei betting analyst: su Planetwin365 i giallorossi partono a 1,77 per il debutto di domenica contro la Fiorentina - lontana a 4,43 e con il pari a 3,85 - e sulla carta la strada è in discesa anche per i biancocelesti, offerti a 1,75 per la sfida di domani sera in casa dell'Empoli (a 4,70, «X» a 3,75). Simile la partenza in campo, più marcata invece la differenza nelle quote sul piazzamento tra le prime quattro del campionato, con la Roma avanti a 2,40 contro il 3,20 della Lazio. Decisamente più in salita la caccia allo scudetto, che vede i giallorossi a 12,00 e i rivali a un sostanzioso 35,00.

È proprio nelle scommesse sul titolo che arriva il primo ribaltone della nuova stagione. Il ritorno di Massimiliano Allegri sulla panchina della Juventus è una spinta fortissima nonostante il giallo Ronaldo non ancora risolto. I bianconeri si riprendono il primo posto su Planetwin365 e per lo scudetto 2021/2022 sono favoriti a 1,80. Aria di rifondazione, invece, per l'Inter campione in carica, che tra partenze eccellenti e l'arrivo di Simone Inzaghi è chiamata a confermare un titolo oggi in quota a 3,85. Saranno proprio i nerazzurri a rompere il ghiaccio, domani alle 18.30, un debutto morbido secondo gli analisti: a San Siro, l'«1» contro il Genoa si gioca a 1,34, contro il 5,00 del pareggio e il 9,60 del «2». La sfida a distanza con i bianconeri proseguirà domenica, quando la Juve scenderà in campo alla Dacia Arena contro l'Udinese. Anche in questo caso previsioni nette in quota, con il «2» avanti a 1,45, Gotti e i suoi a 7,50 e il pareggio a 4,40.

Tra due squadre alle prese con cambiamenti importanti, occhio alla terza incomoda, un'Atalanta che si conferma ai massimi livelli: con una squadra ormai rodata e sotto la guida di Gasperini, l'impresa non è più così impossibile, vista la quota a 6,50. Anche per il debutto dei bergamaschi arrivano indicazioni decise dei quotisti, che danno il blitz in casa del Torino a 1,55, con i granata a 5,55 e il pari a 3,85. Conferma in panchina pure per Pioli, a 10,00 con il Milan sul tabellone del vincente; tra le big, i rossoneri avranno comunque l'appuntamento più impegnativo della prima giornata, in casa della Sampdoria targata D'Aversa. In questo caso il «2» vale 1,95, mentre per «X» e «1» si sale a 3,40 e 4,10. Strada in discesa, invece, per il nuovo Napoli di Spalletti, dato appena a 1,24 su Planetwin365 contro il neo promosso Venezia (11,85), ma alle spalle di Milan e Roma sul tabellone dello scudetto, dove parte a 14,00. Compito arduo per l'altra new entry, la Salernitana, allo storico ritorno nella massima serie. Mister Castori parte a 5,20 contro Bologna al Dall'Ara, con Mihajlovic favorito a 1,66 e il pareggio a 3,90.

