Recovery: Colao, 'innovazione digitale grandissima opportunità per giovani'

Roma, 20 ago. (Adnkronos) - "L'innovazione digitale è una grandissima opportunità per tutti i giovani perché crea lavoro e anche soddisfazione personale, raggiungimento di obiettivi che possono veramente cambiare e migliorare la vita delle persone". Ad affermarlo, intervenendo al 'Meeting di Rimini', è il ministro dell'Innovazione tecnologica e della transizione digitale, Vittorio Colao. "La transizione digitale e energetica è un'opportunità per rimescolare le carte. Questa opportunità può permettere alla parte più giovane del paese di rilasciare le proprie energie per assecondare la transizione ecologica e digitale non solo per il bene del mondo ma anche per creare un rilancio etico dell'imprenditoria, dell'innovazione e della ricerca di cui l'Italia ha bisogno", sottolinea Colao. "I prossimi 5 anni saranno quelli in cui sarà più possibile farlo. Noi abbiamo il dovere di aiutare i giovani come è stato fatto negli anni 50 e 60", aggiunge il ministro.