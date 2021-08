Pd: a Milano torna la festa dell'Unità, tra i protagonisti Letta e Sala

20 agosto 2021 a

Milano, 20 ago. (Adnkronos) - Il palinsesto di eventi agostani diffusi in città, organizzato , 'Milano, bella come il sole' - organizzato dal Pd Milano Metropolitana - dà il titolo alla festa dell'Unità di quest'anno, che si terrà all'East River Martesana (via Jean Jaurès, 22) da venerdì 27 a domenica 29 agosto. Dopo un anno di stop a causa della pandemia, l'evento torna in una versione nuova e light, per tre giorni di politica, con al centro la discussione sul presente e futuro di Milano, a poco più di un mese dalle amministrative. E non mancheranno, il cinema gratuito, cibo e musica.

Proprio le elezioni e i candidati saranno protagonisti di questa kermesse. Dopo l'inaugurazione della Festa (venerdì 27 alle 18.30), aperta dalla segretaria metropolitana Silvia Roggiani, insieme al segretario lombardo Vinicio Peluffo e al capodelegazione del Pd in Europa Brando Benifei, ci sarà una presentazione dei candidati del Partito democratico al Consiglio comunale. Sabato 28 pranzo con i candidati dei 9 Municipi e nel pomeriggio, prima, un dibattito sulla Milano dei quartieri promosso dai Giovani democratici e poi un panel su Regione Lombardia, per discutere di sanità ed economia.

Domenica 29, invece, si parlerà della situazione afghana, insieme a rappresentanti delle istituzioni e del mondo associativo. Chiuderanno la tre giorni il sindaco Giuseppe Sala e il segretario nazionale Enrico Letta, che farà tappa a Milano per le Agorà democratiche. L'evento, dal titolo 'Idee per reinventare le città che vogliamo', sarà dedicato al tema dei quartieri meno centrali e alle disuguaglianze urbane e, insieme ai candidati sindaci del Pd dei comuni di Milano Metropolitana che andranno al voto ad ottobre, saranno in collegamento i primi cittadini più grandi città italiane.