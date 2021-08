Pd: a Milano torna la festa dell'Unità, tra i protagonisti Letta e Sala (2)

20 agosto 2021 a

(Adnkronos) - Parteciperanno ai dibattiti i parlamentari di Milano. "La Festa de l'Unità è per noi un appuntamento irrinunciabile, infatti, la decisione di sospenderla l'anno scorso è stata molto sofferta, seppur necessaria. Quest'anno, non solo perché alla vigilia di un importante appuntamento per le cittadine e i cittadini, abbiamo fatto il possibile per organizzarla, anche se in una versione più condensata", afferma la segretaria metropolitana.

"Sulla scia di quanto stiamo facendo questo mese con eventi diffusi, vogliamo continuare ad offrire momenti di socialità, ascolto e confronto ai milanesi. Parleremo di attualità, politica, del dramma afghano e in modo particolare di Milano e delle sfide che ci attendono, in campo ambientale, economico e soprattutto sociale, per proseguire gli sforzi, facendo sempre meglio, e non lasciare indietro nessuno".